Bağımlılıklarla mücadele hız kesmeden devam ediyor

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı kapsamında, Tekirdağ'da 89 bin 605 kişiye ‘Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi' verildi.

Bağımlılıklarla Mücadelede öğrencilerden, veli ve yetişkin eğitimlerine varıncaya kadar toplumun farklı kesimlerine ulaşılmasında Yeşilay tarafından yetiştirilen TBM Formatörlerinin ve onların eğittiği uygulayıcı rehberlerin önemli katkısının olduğu belirtildi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Tekirdağ'da TBM eğitimi almamış resmi ve özel okul öğretmenlerin içinde bulunduğu Süleymanpaşa ve Çorlu ilçe merkezinde Uygulayıcı Rehber Öğretmen Eğitimi düzenlendi. Eğitimler sonucunda 41 öğretmen daha bağımlılıkla mücadele ekibinin yeni eğiticileri olarak TBM'ye katıldı. Yapılan bu son eğitimle birlikte Tekirdağ genelinde bağımlılıkla mücadele TBM Uygulayıcı Rehber Öğretmen Eğitimi almış PDR öğretmen sayısı 338 kişiye ulaştı. Yeşilay tarafından yetiştirilen 11 TBM formatör ve 338 Uygulayıcı Rehber Öğretmenle Tekirdağ genelinde öğrenci, öğretmen, yetişkin ve veli olmak üzere 89 bin 605 kişiye ‘Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi' verildi.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının Tekirdağ genelinde hız kesmeden edeceği de vurgulandı.