Bağış yapacaktı, 100 bin liralık birikimini dolandırıcılara kaptırdı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne ve oğlunun yurt dışında çalışarak biriktirdiği para ve ziynet eşyası dolandırıcıların eline geçti.

Telefon dolandırıcısı, Hacıevhat Mahallesi'nde yaşayan Zeki E. ve 85 yaşındaki annesi Zekiye E.'yi arayıp, kuyumcu dükkanının soyulması sonucu kimlik bilgilerinin elde edildiğini söyleyerek, yakınlarının isimlerini saydı. Ertesi gün Zeki E.'nin olmadığı anda eve gelen dolandırıcı, kendisini komiser olarak tanıtıp pencereye çıkan Zekiye E.'nin elinden anahtarı alarak kapıyı açtı. Evin içindeki çanta ve poşetleri alan dolandırıcı, kayıplara karıştı. Eve geldiğinde durumu fark eden Zeki E. polise başvurdu.

İHA muhabirine konuşan Zeki E. ve annesi Zekiye E. dolandırıcıların çaldığı çanta ve poşetlerin içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının bulunduğunu ifade etti.

"Bağış yapacaktım"

Yaşadığı talihsiz olayı gözyaşları içinde anlatan kalp hastası Zekiye E., "Benim ve oğlumun 40 yıllık birikimi, dolandırıcıların eline geçti. O paranın yarısını bağış yapacaktım ama ne yazık ki olmadı. Çok üzüldüm, çok ağladım" diye konuştu.

2014'te 46 yaşında vefat eden kızı için çok acı çektiğini söyleyen Zekiye E., "Evladım eğitimini tamamlayıp Yabancı Dil Öğretmeni olacaktı, atanamadı. Evladım öldü, ben de öldüm" dedi.