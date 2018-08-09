Bahçedeki köpeği çaldılar

Bir iş yerinin bahçesindeki köpeği gözlerine kestiren 2 hırsızdan 1’i gözcülük yaparken diğeri tel örgüleri aşarak iş yerinin bahçesine girdi ve kulübesindeki köpeği çaldı. Bu anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gece Çorlu Yeni Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitedeki iş yerlerinin kapanmasının ardından harekete geçen 2 hırsızlık şüphelisi gözlerine bir iş yerinin bahçesindeki köpeği kestirdi. Şüphelilerden 1’i gözcülük yaparken diğeri iş yerinin tel örgüsünü aşarak köpek kulübesinin bulunduğu alana girdi. Köpeği yiyecek vererek uysal hale getiren köpek hırsızı sırtladığı köpeği tel örgüden dışarı attı.

Sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde köpeğin yerine olmadığını fark ettiklerini kaydeden Beytullah Kaplan, "Köpeğimizi yerinde göremeyince bitişikteki dükkanın güvenlik kameralarına baktık. İş yerinin önünden geçen 2 kişinin köpeği fark ettikten sonra geri döndüklerini, içeri giren 1 kişinin köpeğe bir şey verdiğini ve köpeğimizi çaldıklarını fark ettik" dedi.