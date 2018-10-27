Bahçeye giren araç korku dolu anlar yaşattı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde el freni çekilmediği iddia edilen araç bir apartmanın bahçesine düşerek apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Eski Camii Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halinde olup el freni çekilmeyen 34 JMF 75 plakalı ticari araç, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Durdurulamayan araç, bir apartmanın bahçesinin demir parmaklıklarını kırarak girdiği bahçede durabildi.

Kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi

Aracın apartmanın demir parmaklıklı duvarını parçalayıp bahçeye girmesiyle apartmanda yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Kazanın yaşandığı sırada bahçede kimsenin olmaması ise olası büyük faciayı önledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"Kamyon çarpmış gibi ses geldi"

Bahçeye giren ticari araç olay yerinden çekilirken apartman sakinlerinden Kemal Koşar korku dolu anları anlattı. O sırada evde olduğunu ifade eden apartman sakinlerinden Koşar, "Ben evdeydim. Çocuklar eve araba girdi dedi. Koştur koştur aşağı indik baktık ki evin bahçesine araba girmiş. Adam karşıdaki markete ekmek getirmiş. Ekmekleri içeri dizerken arabayı boşta bırakmış, el frenini de çekmemiş herhalde araba süzülüp aşağı doğru gelmiş ve bahçeye girmiş. Allah'a kimseye zarar gelmedi evdeyken çok büyük bir gürültü geldi. Bir kamyon çarpmış gibi ses geldi. Büyük bir gürültü ve büyük bir cayırtı oldu" dedi.