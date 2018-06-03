Bakan Bak Çerkezköy’de incelemelerde bulundu

Yapımı süren İlçe Gençlik Merkezi’ni inceleyen Bakan Bak, Çerkezköy’deki mevcut kapalı spor salonunun yıkılarak aynı yere 3500 kişilik yeni kapalı spor salonu yapılacağının müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı AK Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı karşıladı. Çerkezköy Gençlik Spor Kulübü tekvando sporcuları da Bakan Bak’a çiçek takdim etti. Beraberindeki Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve partililer ile Çerkezköy’de yapımı devam eden Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni kapalı spor salonu yapılacak

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çerkezköy’ün hızla büyüdüğünü belirterek “Gençlik Merkezimizin inşaatı hızla sürüyor. Kısa zamanda tamamlanacak. Mevcut kapalı spor salonunun ise Çerkezköy’e yetersiz geldiğini gördük. Kapalı spor salonumuzu yıkarak aynı yere 3 bin 500 tribün kapasiteli yeni bir kapalı salonu yapacağız. Ayrıca Çerkezköy için yüzme havuzu projelerimiz de olacak” dedi.

Esnaf ziyaretlerinde bulundu

Gençlik Merkezi incelemesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çerkezköy Atatürk Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı ziyaret eden Bak, seçimlerde destek istedi. Bak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençleri de kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi.

"AK Parti projelerle konuşuyor"

Çerkezköy’deki ziyaretlerinin ardından Kapaklı ilçesine geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaağaç Mahallesi’nde AK Parti Kapaklı ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bak “Cumhurbaşkanımızla beraber yol yürümeye devam ediyoruz. Bugün kendisi Diyarbakır’da miting de, Başbakanımız da Kastamonu’da mitingde idi. Ülkeyi daha ileriye nasıl götürürüz, bizler onun derdindeyiz. Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede herkesime dokunan hizmetler, yatırımlar, programlar var. 146 adet proje var içinde. AK Parti projelerle konuşuyor. Cumhurbaşkanımızın her tarafta, her köşede eserleri var. Biz güçlü Türkiye istiyoruz, büyüyen Türkiye istiyoruz, bu dönemde şahlanışa gececeğiz. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde yeniden sandıklara gideceğiz ve cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hemşehri derneklerini ziyaret etti

Bakan Bak Karaağaç’taki programın ardından Kapaklı merkezde düzenlenen iftar programına da katıldı. Bakan Bak iftarın ardından ilçedeki hemşehri derneklerini ziyaret etti.