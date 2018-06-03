Bakan Bak, çocuklarla basketbol oynadı

Tekirdağ’a bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Valilik ziyaretinin ardından spora yapılan yatırımlarda incelmelerde bulundu. İlk olarak Namık Kemal Stadı’nın yenileme çalışmalarını inceleyen Bakan Bak, ardından Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi Tesislerine geçti. İnceleme sırasında kendisini bekleyen çocuklarla basketbol maçı yaptı. Kıyasıya geçen basketbol maçı Bakan Bak ve çocukların renkli görüntülere sahne oldu. Bakan Bak, daha sonra yapımı tamamlanma aşamasında olan Buz Paneti inşaatını gezdi. Bak, Tekirdağ’daki incelemelerin ardından Çerkezköy ilçesine hareket etti.

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak’a incelemeler sırasında, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’da eşlik etti.