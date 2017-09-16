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16 Eylül 2017 17:36

Bakan Eroğlu: “Avrupa Birliği sıfıra doğru gidiyor. Ama Türkiye gelişiyor büyüyor”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Şarköy İlçe 6 Olağan Kongresi’ne katıldı.

Bakan Eroğlu: “Avrupa Birliği sıfıra doğru gidiyor. Ama Türkiye gelişiyor büyüyor”

16 Eylül 2017 17:36

Kongrede konuşan Bakan Eroğlu hükümetin emin ellerde olduğunu ifade ederek, “Siz birlik, beraberlik ve kardeşliğinizi pekiştirin o zaman biz dünyada lider bir ülke, küresel bir güç olacağız” dedi.


Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi Kültür Merkezi’nde yapılan AK Parti Şarköy İlçe 6 Olağan Kongresi’ne Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün, Ayşe Doğan, AK Parti Grup Başkan vekili Mehmet Muş ve üyeler katıldı.



“Avrupa Birliği sıfıra doğru gidiyor. Ama Türkiye gelişiyor büyüyor”


Kongrede konuşan Eroğlu, “Eski Türkiye’de 30 metre bir gölet 22 yılda bitiyordu. 45 trilyona mal oluyordu. Şimdi 30 metre yükseklikte bir göleti biz 4.5 milyona bitiriyoruz. Bu aradaki fark sizin paralarınız. Yeni Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, hükümetimizin başındaki Başbakanımızın çalışmalarıyla Türkiye’de müthiş bir gelişme var. 19 bin 500 kilometre bölünmüş yol barajlar, hastaneler yapılıyor. Türkiye’de muhteşem dönüşüm oldu. Türkiye’de hükümet emin ellerde olduğu için dünyada kriz olan dönemlerde bile ülkemizde kriz olmadı. Hatta bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 5,2 ile dünyada büyüme oranında ikinci sıraya yükseldik. Avrupa Birliği sıfıra doğru gidiyor. Ama Türkiye gelişiyor büyüyor. Dolayısıyla AK Parti Türkiye’de siyasi iktidarı getirdi. Türkiye’nin çimentosu oldu. Dolayısıyla önümüzdeki seçimler çok önemli. Neden biliyor musunuz? Türkiye’yi bölmeye parçalamaya, bizleri bu topraklardan için hile üstüne hile uygulanıyor. Batı bunu 300 yıldan beri uyguluyor. Batı’nın ’Şark meselesi’ dedikleri bir planı vardı. 1800’lü yıllarda onun özü şuydu; böl parçala yut. Bu Türkiye’ye karşı bir hamledir. Ama onların bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı var. Siz birlik, beraberlik ve kardeşliğinizi pekiştirin o zaman biz dünyada lider bir ülke, küresel bir güç olacağız” dedi.


Bakan Eroğlu, “Şu an bizim üzerimizdeki mesuliyet var ya Kanuni Sultan Süleyman devrindeki insanların mesuliyetinden çok daha fazla. Çünkü bütün gönül coğrafyamız Türkiye’den bekliyor. Tek kale Türkiye. O yüzden bu kaleyi dimdik ayakta tutmak için 2019 seçimlerinde gümbür gümbür AK Parti’nin iktidara gelmesi ve Cumhurbaşkanımızın çok daha büyük oyla seçilmesi gerekiyor” diyerek konuşmasını noktaladı.




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