Bakan Kurum: "Yaklaşık 8 buçuk milyon vatandaşımız imar barışından yararlandı"

Tekirdağ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 8 buçuk milyon kişinin imar barışından yararlandığını ifade ederek, "Beklenti 14 milyon vatandaşımızın bu kanundan yararlanması" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi inceleme ve ziyaret amacıyla Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, Tekirdağ'daki projeler ve imar barışı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Savcılığa suç duyurusunda bulunduk"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, "Nevşehir Kapadokya'da bizim tespit ettiğimiz 100'ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de valiliğimizce süreci anbean takip ediyoruz. Bu yapılar imar barışına girmeyecek bunların hepsi de yıkılacak. Arkadaşlar imar barışını iyi anlamak lazım. İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış kaçak yapıların devletimizle olan barışı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi açısından yapılmış bir kanun düzenlemesi. Bu kanun düzenlemesi ile birlikte elektriğini suyunu doğalgazını alamayan vatandaşlar vatandaşların önünü açmak için yapılmış bir düzenleme. O yüzden bunu iyi anlamak lazım. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmiyor ve bunların hepsini tespitini yapıp yakınlarını da gerçekleştireceğiz. İmar barışı geri gelir olarak bakmıyoruz yaklaşık 8 buçuk milyon vatandaşımız yararlandı. İnşallah bu 14-15 milyona gidecek çok ciddi talep var. 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru sürecini uzattık. Şu an için 8 buçuk milyon vatandaşımız başvurdu. Beklenti 14 milyon vatandaşımızın bu kanundan yararlanması" dedi.

"Kimsenin Ergene Nehri'nin kirletmesine müsaade etmeyeceğiz"

Tekirdağ'daki çalışmalar hakkında da açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Tekirdağ ilimiz sahip olduğu 12 Organize Sanayi Bölgesi ile gelişmişlik sırasında Türkiye'de 7'nci ilimiz Sanayi anlamında, ticaret anlamında. Ülkemizin önemli bir potansiyeli 1980 yılında başlayan çarpık sanayileşme ile birlikte gerekli altyapı da tamamı ile sağlanmış değil. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük çevre projesi olarak hayata geçmeye başladı. Bu proje kapsamında çarpık sanayiler birleştirilerek 8 organize sanayi bölgesi haline getirildi ve 4 mevcut organize sanayi bölgesi ile de 12 Sanayi Bölgesi oluşmuş oldu. Proje kapsamında 5 atık arıtma su tesisi var 3'ü tamamlandı. Geri kalan ikisi ise önümüzdeki yılı tamamlanacak. Projenin tamamı 2019 yılı içerisinde bittiğinde bizim Çorlu Ergene şehrimiz inşallah eskisi gibi berrak, eskisi gibi çevreye zararsız haliyle bölgeye faydalı bir nehir haline gelecek. Bütün sanayi bölgelerinde atıksu arıtma tesisimiz var. Ancak bu tesislerimiz geçtiğimiz günlerde de bir tesisimizin arıtma tesisine çalıştırmamasından dolayı kirlendiğini hep beraber gördük ve gerekli tesise kapatma cezasını verdik. Bu büyük çevre projemiz bitene kadar da mevcut kontrollerimiz anbean yapılacaktır. Kimsenin Ergene Nehri'nin kirletmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Millet bahçesi yapacağız"

Tekirdağ'da yapılacak millet bahçeleri hakkında da açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Çorlu Devlet Hastanesinin yeri var biliyorsunuz. Çorlu potansiyel olarak bölge için önemli bir ilçemiz, 250 bin nüfusu var. Ülkemize kattığı katma değer tartışılmaz. Eski devlet hastanemiz vardı biliyorsunuz onun yenisini Çorlu'ya kazandırdık. Eski devlet hastanesinin olduğu alanı da inşallah millet bahçesi yapacağız. Bunu da Toplu Konut Daire Başkanlığımız en kısa zamanda Çorlu'ya kazandıracak. Çorlu'nun en değerli en kıymetli yeridir ve 30 bin metrekare bir alan. Yine Tekirdağ merkezde Çanakkale Şehitler Anıtının olduğu alanı valiliğimize tahsisini gerçekleştirip burada da Tekirdağ'da millet bahçesi olma noktasında projelerini valiliğimiz hızlı bir şekilde yapacak. Tekirdağ'da sadece bununla kalmayacağız diğer alanlarla ilgili çalışmalarımız da var. İnşallah 2'nci, 3'üncü millet bahçelerini de buraya kazandıracak çalışmalarımızı yapacağız. Vekillerimiz ile birlikte bunun da takibini yapıyor olacağız" açıklamasında bulundu.

"İhracat rakamlarımız rekor derecede arttı"

Tekirdağ'ın sanayi ve ekonomi açısından önemli bir il olduğunu da vurgulayan Bakan Kurum, "Biliyorsunuz en son Eylül ayında Sanayi Bakanımız açıkladı, ihracat rakamlarımız bir rekor derecede arttı. İthalatımız yüzde 18 oranında azaldı. Dolayısıyla bu sanayicimiz açısından yüzleri güldürecek bir durum. İnşallah bu durumu daha da ileriye taşıyacağız. Ancak bu işleri yaparken de çevreye duyarlı olmamızı da hiçbir zaman yitirmeyeceğiz" dedi.