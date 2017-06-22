Tekirdağ’ın kapaklı ilçesinde bulunan bir ilaç fabrikasını ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın yanı sıra fabrika müdürü eşlik etti. Bakan Müezzinoğlu fabrikada incelemede bulunduktan sonra, ilaç sanayisinin temsilcileri ile bir araya geldi. Ardından fabrika çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya gelen Bakan Müezzinoğlu açıklamalarda bulundu.

“Yüzde 45’lerini de kendi yerli ve milli üretimimizle karşılıyoruz”

İlaç sanayisinin Türkiye için çok anlamlı ve değerli olduğunu söyleyen Bakan Müezzinoğlu, “İlaç sektörü Türkiye için çok anlamlı ve çok değerli bir sektör. Özellikle hükümetimizin stratejik alan olarak önemsediği bir sektör. Türkiye ilaç sanayisinde ilaç enstitüsünde yaklaşık 25 milyara yakın bütçeyi kamu olarak bizler harcıyoruz. Vatandaşın cebinden de özel sigortadan karşılananlara da baktığınızda 30 milyar liralık harcama var. Bu harcama rakamının yaklaşık yüzde 55-60’ını ithal ettiğimiz ilaçlara ödüyoruz. Yüzde 45’lerini de kendi yerli ve milli üretimimizle karşılıyoruz. Son 150 yıllıdır özellikle gelişmiş dünya alın terini dökerek bizlerin geri kalmış ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin alın terini ne yazık ki acımasızca sömürdü sömürmeye devam ediyor. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün miras olarak bıraktığı bu genç cumhuriyette bizlere bir vasiyeti var. Bu büyük Türk milletine muasır medeniyet seviyesinin üzerinde yer yakışır diyor. Öyleyse o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefe gidebilmek için alın teri kadar akıl teri de dökmemiz gerektiğine inanıyorum. Birilerinin akıl teri dökerek bizleri daha çok sömürmesine müsaade etmememiz gerekiyor. O nedenle akıl terinin en çok döküldüğü alanlardan biride ilaç enstitüsü ilaç sanayi ve ilaçta yenilikleri özellikle biyoteknolojiyi ülkemize mutlaka kazandırabilen ve biyotoknolojiyle birlikte dünyanın da tüketimine ürettiklerini de sunabilen bir millet halinde bir üretim merkezi haline gelebilmeyi başarabilirsek, işte o zaman bize vasiyet olarak bırakılan muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o büyük Türkiye hedefine yolculuğumuzu sağlıklı yapabiliriz. Bu yolculukta başarılı olabiliriz. İlaç sanayimizin yerli ve milli boyutunun her geçen gün güçlenmesi için yanlarında olmaya gayret ettim. Yerli insülin bizleri en çok heyecanlandıran bir konuydu. Epey bir yol kat ettik. Bir birimizi anladık, paylaşarak bu ülkeye bu kazanımı sağladık. Ülkem adına mutluyum ve ülkemin geleceği adına da umutluyum” dedi.

“Türkiye yüzde 5’lerin üzerine çıkan bir büyümeyi yakaladı”

Türkiye’nin özellikle çok güçlü bir genç nüfusa sahip olduğunu aktaran Bakan Müezzinoğlu, “Her bir yaşta 1 milyon 250 bin genci olan her 5 yaşlık dilimde 6 milyon genci olan bir ülkenin mensuplarıyız. Bu alanda gençlerimizle birlikte geleceğe o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe güçlü yürüyebilmenin umudunu taşıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte nitelikli gençlik ve nitelikli genç istihdamına özel eylem planları hazırlıyoruz. 2016 yılında yaşadığımız olağan üstü olumsuzlukların sıkıntılarını geride bıraktık ve artık tekrar Türkiye yüzde 5’lerin üzerine çıkan bir büyümeyi yakaladı. İstihdamda da çok hızla istihdam artışlarını yaşadık. Yüzde 13’lere kadar yükselen işsizlik oranları yüzde 11.7’lere indi. İnşallah gelecek ayın rakamı da yüzde 11’lerin altında gelecek ve hızla tek haneli işsizlik rakamlarına ulaşacağız. Ama işsizlikle yaptığımız bu mücadelede bizim temel sorunlarımızdan bir tanede yüzde 24’lerden yüzde 21’lere indirdiğimiz genç işsiz kitlemiz var. Genç işsiz kitlemiz yaklaşık 1 milyon 100 bin gencimiz. Bir kısmı üniversite bir kısmı da lise ve dengi okul mezunu. İstiyoruz ki Türkiye’nin yarınları bugünden daha iyi olsun. İnanıyoruz ki bu ülkenin potansiyeli bu anlamda var. Bu ülkenin potansiyeline inanan asla kaybetmedi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Müezzinoğlu’na Türkiye’nin ilk insülinlerinden hediye edildi.