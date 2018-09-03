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03 Eylül 2018 16:07

Bakan Yardımcısı Özkaldı, Ergene derin deşarj alanında incelemede bulundu

Tekirdağ’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Ergene derin deniz deşarj şantiyesinde incelemelerde bulunarak yetkilerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Özkaldı, Ergene derin deşarj alanında incelemede bulundu

03 Eylül 2018 16:07


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Tekirdağ’da Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde Ergene Nehri’nden arıtılan suyun Marmara Denizi’ne deşarjının sağlanacağı Çorlu Yenice şantiyesine geçerek, yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer Özkaldı’ya planlar dahilinde her şeyin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini aktardı. Ardından Özkaldı, yetkililerle kapalı bir toplantı gerçekleştirerek kapsamlı incelemede bulundu.


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’ya, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Devlet Su İşleri (DSİ) 113. Şube Müdürü Emre Karakaş ve yetkililer eşlik etti.




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