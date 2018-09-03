Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı incelemeden önce Tekirdağ’da bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Özkaldı, projelerin çoğunun bittiğini ve kalan işlerin planlı şekilde devam ettiğini belirtti.

“15 eylem planı içerisinde aslında birçoğu tamamlandı”

Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından ilgilendiği konular arasında olduğunu belirten Özkaldı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakinen takip ettiği bu projeyi hayata geçirebilmek maksadıyla tekrar bir değerlendirelim diye buraya geldik. Tabii biraz önce bahsettiğim bu 2013 yılından itibaren, çok değişik çalışmalar adı altında, mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi 22 dönem araştırma Komisyonu ‘Ergene Raporu’ hazırlanmış ilk defa 2013’te. Daha sonra çevre yönetim master planları, değişik çevre düzeni planları ve sonunda biliyorsunuz bir önceki bakanımızın döneminde başlattığımız ‘Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’ çok kapsamlı 2011 yılında hazırlandı ve arkasından Trakya Gelişim Projesi açıklandı. Su İşleri tarafından da en son ’Meriç, Ergene, Nehir Havza Yönetim Çalışma Programları’ yapıldı. Dolayısıyla bu eylem planları doğrultusunda projelerimizi yürütüyoruz. 15 eylem planı içerisinde aslında birçoğu tamamlandı. Dere yatakları temizlemesi olsun, belediye evsel atık arıtma tesisleri olsun, Devlet Su İşleri tarafından tamamlandı. Organize Sanayi bölgelerinin kurulması, erozyonla mücadele çalışmaları, Ergene’de planlı döneme geçilmesi, Ergene Nehri’nin gerçek zamanda izlenmesi, taşkın erken uyarı sistemleri gibi eylemler devreye alındı” dedi.

“Sulama suyu kalitesine ulaşacağız”

Yapılan çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Özkaldı, “Diğer devam eden işlerimiz planlandığı gibi yürüyor. Tabii bu projenin en önemli ayağı Organize Sanayi bölgeleri için müşterek ileri atıksu arıtma tesisleri inşa edilmesi ve dolayısıyla Marmara Derin Deniz Deşarj sistemiydi. Bununla bir noktaya geldi ama tabii ki en kritik nokta bu derin deşarj konusu Marmara Denizi’ne kıyısı 4 buçuk kilometre uzaklıkta yaklaşık 47 buçuk metre derinliğinde deşarj sağlanacak. Burada sonuçta ne elde edeceğiz sadece 4 su kütlesi hariç bütün kütlelerine sulama suyu kalitesine ulaşacağız, bu hedeflerimiz arasında. Tabii ki kirlilikten korunduktan sonra da, bu sudan faydalanmak da elbette bu yörede Trakya bölgesinde sulama ne kadar kıymetli olduğunu, sulama oranlarının yüksek olduğu tarımında dolarsa çok önemli olduğunu biliyoruz” açıklamasını yaptı

Gelinen son noktaya değinen Bakan Yardımcısı Özkaldı, “2 aylık demiştik, doğu ve batı kısmı İnşallah 100 günlük eylem planında bu doğu kısmını devreye alacağız. Çok detaylara girmeden kısa kısa bilgi verecek olursam; Doğu kısmında neler var? Velimeşe tünelinde yüzde 75 seviyesine gelmiş, aslında tünel bitti kaplama işleri var. Kara boru hattında yüzde 91 seviyesindeyiz. Çorlu-Çerkezköy kara boru hattında yüzde 95 seviyesindeyiz. Velimeşe tüneli sonra yine bir kara boru hattı var. O da yüzde 95 seviyelerinde. Diğer çalışmalarımızda devam ediyor İnşallah bu çalışmalarına sonra da Batı tarafına devam edip bunu da 2019 yılında devriye almayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.