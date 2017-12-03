Bakan Zeybekci Tekirdağ’da

Valilik girişinde Vali Ceylan tarafından karşılanan Bakan Zeybekci, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra, Valilik makamına geçerek kendisiyle bir süre görüştü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Vali Ceylan memnuniyetini ifade etti.

Ardından basına açıklama yapan Zeybekci, Tekirdağ’ın büyük potansiyeli olan bir şehir olduğunu belirterek, "Türk ekonomisi ve sanayisi için dış ticareti için son derece önemli bir şehrimiz. Onun için inşallah buradayız ve değerlendirmelerde bulunacağız" dedi.

Bakan Zeybekci, ardından Süleymanpaşa AK Parti 2. Olağan Kongresine katılmak için Süleymanpaşa İsmet İnönü Salonu’na geçti