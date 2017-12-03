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03 Aralık 2017 14:04

Bakan Zeybekci Tekirdağ’da

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Kongresi programı kapsamında Tekirdağ’a gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tekirdağ Valiliğine ziyarette bulunarak Vali Mehmet Ceylan’ı makamında ziyaret etti.

Bakan Zeybekci Tekirdağ’da

03 Aralık 2017 14:04


Valilik girişinde Vali Ceylan tarafından karşılanan Bakan Zeybekci, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra, Valilik makamına geçerek kendisiyle bir süre görüştü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Vali Ceylan memnuniyetini ifade etti.


Ardından basına açıklama yapan Zeybekci, Tekirdağ’ın büyük potansiyeli olan bir şehir olduğunu belirterek, "Türk ekonomisi ve sanayisi için dış ticareti için son derece önemli bir şehrimiz. Onun için inşallah buradayız ve değerlendirmelerde bulunacağız" dedi.


Bakan Zeybekci, ardından Süleymanpaşa AK Parti 2. Olağan Kongresine katılmak için Süleymanpaşa İsmet İnönü Salonu’na geçti




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