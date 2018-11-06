Bakkalı haraç isteyerek öldüren şahıs ve babası tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bakkal işletmecisini haraç isteyerek öldüren şahıs ve babası tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bakkal işletmecisi Bozan Kadan (64), kendisinden haraç isteyen Levent Ş. isimli şahsın oğlu Lütfi Ş. tarafından av tüfeğiyle yüzünden vuruldu. Kadan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda Lütfi Ş. suç aleti ile yakalanırken, babası Levent Ş. ve Aytekin E. kaçıp kayıplara karıştı.

Olay sırasında Bozan Kadan'dan haraç isteyerek, "Sizi burada yaşatmam" diyerek tehditlerde bulunduğu iddia edilen Levent Ş. kendi rızasıyla teslim olurken, Aytekin E. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Mahkemeye çıkarılan Levent Ş. ve oğlu Lütfi Ş. adam öldürme suçundan tutuklanırken, Aytekin E. isimli zanlı ise 10 ayrı suçtan aranması olduğu anlaşılması üzerine tutuklandı.