Bal üreticilerine kovan desteği sürüyor

Proje kapsamında Malkara ilçesinde bin 191 adet kovan dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Büyükşehir Belediyesi ile Malkara Belediyesi’nin idari ve teknik personeli, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Tarım ve hayvancılığa en fazla destek sağlayan belediyelerin başında geliyoruz"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan gerçekleştirdi. Ülke genelinde arıcılık alanındaki en kapsamlı projeyi yürüten yerel yönetim olduklarını belirten Aslan, "İl genelinde yürütüyoruz bu projemizi. Ülke genelinde de bu projeyi en büyük çapta yürüten yerel yönetim biziz. İl genelinde bin 35 kişiye 17 bin civarında kovan dağıttık bu proje kapsamında. Bu hizmetimizle ilimizdeki üretimi artırmayı hedefledik. Önümüzdeki dönemlerde bu alanda üretimimiz artacaktır. Üretimin artmasından sonraki hedefimiz bu alanda markalaşabilmektir. Kentimizin bu anlamda potansiyeli oldukça iyi durumda. İstanbul’un yanı başındayız. Konum olarak avantajlı bir durumdayız. Tarihi kaynaklara göre, Fatih Sultan Mehmet’in yediği bal o dönemlerde Malkara’dan gidiyordu. Bu bölgenin toprak yapısı, iklimi arıcılığa oldukça elverişli. Bunun daha da iyi duruma gelmesi için çaba sarf edeceğiz. Arı otu tohumu dağıtımı, ana üretim merkezi kurulması ve apiterapinin bu bölgeye getirilmesi gibi uygulamalar içerisinde olacağız. Bir tek arıcılık alanında değil, birçok farklı alanda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda tarım ve hayvancılığa en fazla destek sağlayan belediyelerin başında geliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızla koordineli bir şekilde tarlalarımızdan taş toplama makinesi ile taş toplayacağız. Bu topladığımız taşları da tarla yollarının yapımı için kullanacağız. Bizi yönlendiren, projelerin uygulanması anlamında bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projemizin bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Tekirdağ’da arıcılık anlamında çok güzel bir potansiyel var"

Tekirdağ’da arıcılık anlamında potansiyelin çok iyi durumda olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu potansiyeli yukarı taşımayı amaçladıklarını ifade eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini geride bıraktık. Yerel seçimlere de yaklaşık 271 gün var daha. Bu kalan günlerimizi dolu dolu geçirmek adına vatandaşlarımıza yönelik hizmet ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yeni dönemde görevde olalım veya olmayalım, son güne kadar sosyal demokrat anlayışla vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu proje önümüze geldiğinde gerçekten heyecanlanmıştık. Tekirdağ’da arıcılık anlamında çok güzel bir potansiyel var. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticimize destek sunarak bu potansiyeli daha yukarı taşımayı hedefledik. Bölgemizde yaklaşık 400 bin, 500 bin kovanlık potansiyel var. Bunların hepsini aktif hale getirebilirsek eğer hem ayçiçeği üretimimiz, hem kanola üretimimiz, hem de bal üretimimiz artacak. Bizim asıl hedefimiz var olan 50 bin kovan sayısını görev süremiz içerisinde 100 bine çıkarmaktı. Ama maalesef 50 bin kovan üretebilecek üretici bulamadık. Bu sene dağıtacağımız kovanlarla birlikte yaklaşık 17 bin kovan dağıtmış olacağız. Bu yalnızca tarım ve hayvancılık alanında bir tane hizmetimizdir. Bunun yanı sıra birçok hizmetimiz daha var. Yarın Malkara ilçesinde yaptığımız et kombinasının nasıl çalışacağı ile ilgili bir toplantı gerçekleştireceğiz. Malkara Belediye Başkanımız ve ekibi, bizim daire başkanlıklarımızın katılacağı kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz. Yaklaşık 5-6 ay içerisinde tamamlanacak olan et kombina tesisimiz, Trakya Bölgesi’nin en büyüğü, ülkemizin de en kapsamlı, en büyük tesisleri arasında yer alacak. Malkara tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılacaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ara vermeden devam edeceğiz. Ben bu hizmetlerin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Malkaralı üreticilere bin 191 adet arı kovanı dağıtıldı.