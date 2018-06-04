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04 Haziran 2018 10:31

Balık tutarken kalp krizi geçirdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sahur vakti arkadaşlarıyla balık tutmaya giden bir adam, oltanın başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Balık tutarken kalp krizi geçirdi

04 Haziran 2018 10:31


Olay, Sarnıç Mahallesi sınırı Karaidemir Baraj boyunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Gökhan (72) ve 2 arkadaşı, sahur vakti Karaidemir Barajı’na balık tutmaya gitti. Recep Gökhan, barajın kenarında oltayla balık tuttuğu sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Recep’in yere yıldığını gören arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerinde konuşan Recep Gökhan’ın arkadaşı Salim Şahin, "Sahurdan sonra Uzunköprü’den balık tutmaya geldik. Arkadaşımız rahatsızlık geçirdi ve onu kaybettik. Büyük bir üzüntü içindeyiz" dedi.




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