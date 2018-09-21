Balıkçı barınağında inceleme

Balıkçıların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ceylan; yanlış avlanma sonucu balık türlerinde ciddi azalma olduğunu, balıkçıların ekmek kapısı olan denizlerde yanlış avlanmanın önüne geçilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması, kurallara titizlikle uyması gerektiğini söyledi.

Vali Ceylan, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da balıkçıların sorunlarının çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Daha sonra Vali Ceylan ve beraberindekiler denize açılarak tekne turu yaptılar. İncelemeleri sırasında Vali Ceylan'a Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca da eşlik etti.