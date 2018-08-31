Balıkçılar “vira bismillah ”dedi, vatandaşlar eğlenceye doydu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’nde bulunan limanda demir atan balıkçılar, bu geceden itibaren sona eren av yasağından sonra sevinçle denize indi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise bu gece “vira bismillah” diyecek balıkçıları düzenlediği etkinlikle uğurladı. ‘4. Balık Avı Sezonu Açılış’ etkinliğinde havai fişek gösterisi ve Süreyya Davulcuoğlu konseri verildi. Verilen konserde Davulcuoğlu’nun şarkılarıyla vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.