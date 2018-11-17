İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkan iş dünyası Tekirdağ'da buluşuyor

Trakya Kalkınma Ajansı, 6 Balkan ülkesinin iş adamlarını Tekirdağ’da bir araya getiriyor.

Trakya Kalkınma Ajansı, 6 Balkan ülkesinin iş adamlarını Tekirdağ'da bir araya getiriyor.


Trakya Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Uluslararası Trakya ve Balkan İş Forumu'na Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ'dan 100'e yakın iş adamının yanı sıra milletvekilleri, dernek başkanları ve iş dünyasından kanaat önderleri katılacak. Bölgeler arası ticaret hacminin geliştirilmesi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek forum kapsamında ikili iş görüşmeler (B2B) düzenlenecek. İkili görüşmelerde gıda, tarım, ambalaj, hayvancılık, tarım makineleri, inşaat, turizm ve sağlık turizmi, orman ürünleri, lojistik, makine yan sanayi sektörlerinde yatırım ve iş birliği fırsatları öne çıkıyor.


21 Kasım Çarşamba günü açılışını TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yapacağı; Balkanlar ile Trakya arasındaki ticari ve ekonomik hareketliliğe önemli ivme katması planlanan program Tekirdağ'da bir otelde saat 10.00'da başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.