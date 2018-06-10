Balya bağlama makinası yangın çıkardı

Olay Tekirdağ’ın Malkara İlçesine bağlı Ballı Mahallesi ile Kavakçeşme Mahallesi sınırlarında yer alan 18 dönümlük buğday tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buğday tarlasında balya yapmak için kullanılan balya bağlama makinası çalıştığı esnada bir anda alev aldı. Balya makinesinden çıkan yangın bir anda anız alana sıçradı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında balya bağlama makinesi kullanılamaz hale gelirken, tarlada bulunan 300 balya saman kül oldu.