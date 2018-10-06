Barınma Hizmet Grubu'nun yıllık toplantısı yapıldı

Tekirdağ Afet Müdahale Planı kapsamında bulunan Barınma Hizmet Grubu'nun yıllık rutin toplantısında, çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları ayrıntılı olarak anlatıldı.

Tekirdağ Afet Müdahale Planı kapsamında bulunan Barınma Hizmet Grubu'nun yıllık rutin toplantısı destek çözüm ortaklarının katılımıyla gerçekleştirildi. Ana çözüm ortağı olan Afet ve Acil Durum Tekirdağ İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan toplantı, Hizmet Grubu'nun toplanma yeri olan Namık Kemal Üniversitesinde icra edildi.

Yaklaşık 40 kişinin katıldığı toplantıda destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları ayrıntılı olarak anlatıldı.