Başarılı motosikletli polis timlerine sertifika

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 16 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim kursunu başarı ile tamamlayan personele İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın tarafından Polisevinde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak olan Motosikletli Polis Timleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde can ve mal güvenliğinin korunması için devriye hizmetlerini yerine getirecekleri belirtildi.