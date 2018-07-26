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26 Temmuz 2018 00:43

Başıboş gezen aç köpekler ağıla saldırdı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde başıboş gezen aç köpekler girdikleri ağılda bir koyunu telef etti.

Başıboş gezen aç köpekler ağıla saldırdı

26 Temmuz 2018 00:43


Hacıevhat Mahallesi’nde Remzi Kocakır’a ait koyunların bulunduğu ağıla çok sayıda başı boş gezen aç köpek daldı. Saldırıya uğrayan koyunlardan biri telef olurken, 2’si yaralandı. Ağıldan kaçan yaralı koyunlardan biri ise saatler sonra hayvan sahipleri ve komşularının yardımıyla bulundu.


"Onlar bizim canımız ciğerimiz"


Büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Remzi Kocakır’ın eşi Cemile Kocakır, "Eşimle beraber yaşıyoruz, onlar bizim canımız, ciğerimiz. Koyunlarımızın o halini görünce çok üzüldüm, çok ağladım. O hayvancıklar bizim yaşam kaynağımız. Yetkililer ricam şu köpeklere bir çözüm bulsunlar" diye konuştu.


Gözüyaşlı Cemile Kocakır, belediyeden zararlarının karşılanmasını istiyor.


Yakınlarından Hüseyin Gürbüz ise, yaşlı çifte yetkililerin sahip çıkmasını istedi.




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