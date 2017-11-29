Başkan Akay, BBP Çerkezköy İlçe Yönetim Kurulu’nu makamında ağırladı

Kasım ayı başında görevi devraldıklarını kaydeden Murat Yürük, “BBP İlçe Yönetimi olarak sizi termik santrale karşı verdiğiniz mücadeleden dolayı tebrik ediyor, bu mücadelede sonuna kadar yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Çünkü bu konu siyasi bir konu değildir. Çocuklarımızın sağlığını, geleceğimizi düşünüyorsak bu termik santralin şehrimizde kurulmasına müsaade etmemeliyiz. Çerkezköy için yapılması gereken ne varsa, bu yolda sizlerle birlikteyiz. Her türlü yanlışın da karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.

Termik santral ile olan mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini dile getiren Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise, “Biz her açıklamamızda, termik santral konusunun siyasi bir mesele olmadığına, Çerkezköy’de yaşayan herkesin, çocuklarının geleceğini düşünen herkesin buna karşı çıkması gerektiğine vurgu yaptık. Fakat birileri bu konuyu sürekli siyasi bir mesele gibi göstermeye çalışıyor. Bu işin partisi olmaz. Çerkezköy’de yaşıyorsak, geleceğimizi düşünüyorsak termik santrale dur demeliyiz. Durumun ciddiyetini görmek ve gösterebilmek için Yatağan’a gittik. Manzara içler acısıydı. Köylülere bir dokunduk bin ah işittik. Bu nedenle termik santral ile olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.

BBP Çerkezköy İlçe Başkanı Murat Yürük ise, ilçede uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını belirterek, bu konuda da üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

“Spor ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz”

Çocukları ve gençleri uyuşturucu illetinden uzak tutmanın tek yolunun onları spora ve sanatsal faaliyetlere yöneltmek olduğuna dikkat çeken Başkan Akay, “Biz 3, buçuk yıllık görev süremiz içinde 29 Ekim Spor Kompleksi’ni halkımızın kullanımına kazandırdık. Yeni bir futbol sahası yaptık. Uluslararası Tekvando turnuvaları organize ettik. Türkiye Karate Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık. Yaz Spor Okullarımızda binlerce çocuğumuza yüzme, futbol, basketbol, tenis, okçuluk, badminton gibi branşlarda dersler verdik. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yarı olimpik yüzme havuzumuzun temelini attık. Fakat ülkemizin Spor Bakanlığı tarafından bu süre zarfında kentimizde bir toplu iğne kadar yatırım yapılmadı. Biz Çerkezköy Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da spora ve sporcuya olan desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akay, Yürük ve BBP İlçe Yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.