Başkan Albayrak: “1 Kasım Çorlu, Ergene ve Saray'ın kurtuluş bayramı kutlu olsun”

“1 Kasım 1922 Çorlu, Ergene ve Saray ilçelerinin düşman işgalinden kurtulduğu ve özgürlüğe kavuştuğu gündür” diyen Albayrak, “Ulusumuzun özgürlüğü ve ülkemizin bağımsızlığı, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele ve şanlı bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı sayesinde kazanılmıştır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanan bu güzel vatanı korumak ve Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak bizlere düşen en önemli görevdir. Yurtsever halkımız var olduğu sürece Ata'mızın en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Çorlu, Ergene ve Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, 1 Kasım Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.