Başkan Albayrak: "10 ay daha bu görevdeyiz"

10 ay daha bu görevdeyiz" dedi.

Programda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, Kırkkepenekli Mahalle Muhtarı İbrahim Demirtaş ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

"10 ay daha bu görevdeyiz”

Başkan Albayrak, "Bu sene Tekirdağ genelinde 17 sahur programı planladık. Bu programların altıncısını Kırkkepenekli Mahallesi’nde gerçekleştiriyoruz. Bu güzel sofraların hazırlanmasında katkısı olan Kırkkepenekli kadınlara özel olarak teşekkür ediyorum. Tekirdağ, büyük bir değişim geçiriyor. Halktan aldığımız yetkinin bitmesine tam 300 gün var. 10 ay daha bu görevdeyiz. O güne kadar sözünü verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Kadir Albayrak sahur programı sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek kendilerine büyükşehir belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kırkkepenekli vatandaşlar da Başkan Albayrak’a çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.