Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 14:33

Başkan Albayrak: "10 ay daha bu görevdeyiz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi’nde düzenlenen sahur programında yaptığı açıklamada, "Halktan aldığımız yetkinin bitmesine tam 300 gün var.

Başkan Albayrak:

02 Haziran 2018 14:33

10 ay daha bu görevdeyiz" dedi.


Programda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, Kırkkepenekli Mahalle Muhtarı İbrahim Demirtaş ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.



"10 ay daha bu görevdeyiz”


Başkan Albayrak, "Bu sene Tekirdağ genelinde 17 sahur programı planladık. Bu programların altıncısını Kırkkepenekli Mahallesi’nde gerçekleştiriyoruz. Bu güzel sofraların hazırlanmasında katkısı olan Kırkkepenekli kadınlara özel olarak teşekkür ediyorum. Tekirdağ, büyük bir değişim geçiriyor. Halktan aldığımız yetkinin bitmesine tam 300 gün var. 10 ay daha bu görevdeyiz. O güne kadar sözünü verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Kadir Albayrak sahur programı sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek kendilerine büyükşehir belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kırkkepenekli vatandaşlar da Başkan Albayrak’a çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç