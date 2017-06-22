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22 Haziran 2017 17:56

Başkan Albayrak 3 ilçede çalışmaları inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde devam eden çalışmaları inceledi.

Başkan Albayrak 3 ilçede çalışmaları inceledi

22 Haziran 2017 17:56


Başkan Albayrak, incelemeleri kapsamında, Çorlu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı şantiyeyi ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Albayrak, personele çalışmalarında başarılar dileyerek şantiyeden ayrıldı.


Çorlu’da yapılan Bülent Ecevit Bulvarını da gezen ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kadir Albayrak, bulvarın en yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi. Oyun alanlarını da gezen Albayrak, parkın yapımının tamamlanmasıyla birlikte Çorlulu vatandaşların park sorununun çözüleceğini söyledi.


Başkan Kadir Albayrak, Çorlu İlçesinin ardından Ergene ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Albayrak, incelemeler sırasında yol çalışmalarının yakın zamanda biteceğini ifade etti.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Albayrak, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesine bağlı üç ayrı caddede yapılan yol yapım ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinleri Başkan Albayrak’a biten yol yapım çalışmaları ve projelerden dolayı teşekkür etti.


Başkan Kadir Albayrak, Çorlu ve Ergene’nin ardından Çerkezköy İlçesindeki yol çalışmalarını inceledi. Kızılpınar Mahallesi Muhtarı Ahmet Milli’nin de bulunduğu incelemeler esnasında Başkan Albayrak çalışmalar esnasında yaşanan sıkıntı ve ihtiyaçları iletti. Başkan Albayrak en kısa zamanda yol yapım çalışmalarına başlanacağını ifade ederek ilgili birimleri arayarak gereken talimatları verdi.




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