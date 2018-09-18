Başkan Albayrak, Ahilik Haftası'nı kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ahilik Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, "Yaşadığımız topraklarda yaklaşık bin yıllık geçmişi olan ahilik geleneği, dürüstlük, dostluk, cömertlik ve yardımlaşmayı esas alan, bereket ve kazancı adil bir şekilde paylaşmaya dayalı bir anlayıştır. Selçuklular zamanında başlayan, Osmanlı döneminde devam eden ve günümüze kadar ulaşan ahilik geleneği, gerek mesleki dayanışmanın ve gerekse toplumsal yardımlaşmanın simgesi olmuştur. Güven duygusunu kazançtan üstün tutan, kendi çıkarlarını meslektaşlarından üstün görmeyen, müşteri memnuniyetini esas alan, halka hizmet etmeyi görev sayan çalışma ahlakı, ahilik anlayışının temelini oluşturmaktadır. Zaman içerisinde değişime uğrayan ahilik anlayışı, günümüz itibariyle tüketici hakları alanında hizmet veren kurumlar, kooperatifler ve meslek odaları tarafından sürdürülmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak meslek odalarımıza büyük önem veriyor ve kentimizle ilgili kararları birlikte alıyoruz. Güzel Tekirdağ'ımızı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çıktığımız hizmet yolunda, esnaflarımızla el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle dürüstlük, dostluk, kardeşlik, cömertlik, paylaşma ve yardımlaşmayı esas alan esnaf ve sanatkârlarımızın, Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.