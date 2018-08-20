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20 Ağustos 2018 16:23

Başkan Albayrak, arkadaşını son yolculuğuna uğurladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vefat eden eski mesai arkadaşını son yolculuğuna uğurladı.

Başkan Albayrak, arkadaşını son yolculuğuna uğurladı

20 Ağustos 2018 16:23


Tekirdağ Süleymanpaşa Ortacami Mahallesi sakinlerinden Başkan Kadir Albayrak’ın eski mesai arkadaşı Tekel şarap fabrikası eski müdür yardımcısı Yusuf Ermiş vefat etti. Cenazesi Hürriyet Mahallesi Gazi Murat Bey Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın sonrası eski mezarlıkta defnedildi. Kadir Albayrak da eski mesai arkadaşının cenaze namazına katılarak ailesine başsağlığı diledi.


Başkan Albayrak son görevini yerine getirdiğini belirterek, “Geçmişte birlikte çalıştığım eski mesai arkadaşım, çok sevdiğim büyüğüm Yusuf Ermiş için cenaze merasimine katılıp son görevimizi yerine getirdik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm yakınlarına sabır dilerim” ifadelerini kullandı.




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