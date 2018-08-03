Başkan Albayrak basın mensupları ile kahvaltıda buluştu

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nde gerçekleşen programa Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Zeki Gürcün, Fatih Ünsal ve Dr. Kaan Gaytancıoğlu, TESKİ Genel Müdür Yardımcıları Dr. İbrahim İçöz ve İ. Feyzi Ünal, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Dr. Öğretim Üyesi İpek Elif Atayman, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile Tekirdağ’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

"Gelecek günler Tekirdağ’ın olacak"

Programda konuşma yapan Başkan Albayrak, basın mensupları ile uzun zamandır bir araya gelmediklerini belirterek kahvaltı programı sayesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapma şansı yakaladıklarını ifade etti. Başkan Kadir Albayrak konuşmasında, "Tekirdağ’ın nüfusu 4 yılda 133 bin 300 kişi arttı. Türkiye’de mutlak nüfusu artışında bazen 1, bazen de 2’nci sırada yer alıyoruz. Tekirdağ’ın bu durumundan dolayı özel hizmetler alması gerekiyor. Burada devletin de, Büyükşehir Belediyesi’nin de yapması gereken özel yatırımlar var. Büyükşehir Belediyesinin ilk bir senesi daire başkanlıklarının ve kurumların oturması ile geçti. Ondan sonraki yıllarda kentimizde gerçekleşen hizmetlerin yüzde 75’i Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken en fazla zorlandığımız konu altyapı konusudur. Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak gerçekleştirdiğimiz toplam 175 projeye 1 milyar 750 milyon lira harcadık. Bu sayılar da Tekirdağ’ın altyapı hizmetlerine ne kadar ihtiyacı olduğunu ve bizim bu konuda ne kadar çalıştığımızı ortaya koyuyor. Süleymanpaşa’nın sadece Zafer ve Aydoğdu Mahallelerinde 60 kilometre altyapı hizmeti yapıldı. Tüm hizmetlerimizde Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarının önemli katkıları var. Örneğin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tekirdağ’ın 325 bin dönüm merasının 150 bin dönümünü ıslah ederek oradaki kaba yem üretimini 5 katına çıkardı. Türkiye’de böyle bir çalışma yapan başka bir büyükşehir belediyesi yok. Kentimizde 400 bin kovanlık arı potansiyeli var. Fakat üreticilerimizin elinde toplam 50 bin kovan bulunuyordu. Biz 20 bin kovan dağıtımı gerçekleştirdik. Onun dışında 11 İlçeye 11 Okul projemizi tamamladık. 25 tane okulun içme suyu hatlarını ve su depolarını yeniledik. 110’a yakın caminin bakımlarını yaptık. Bunların dışında Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Ergene ilçelerinde kültür sarayları yapıyoruz. TESKİ yeni kurulan bir yapı olmasına rağmen sağlıklı su vermede Genel Halk Sağlığı Müdürlüğün kayıtlarına göre Türkiye’de ilk üç içinde. Bu bizi çok mutlu ediyor. Son zamanlarda AK Parti İl Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel’in Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirilere gereken yanıtlar da verildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bugün geldiği yerde Türkiye’deki diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında çok iyi bir konumdadır, gelecek dönemlerde çok daha iyi yerlerde olacağız. Bugün sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Gelecek günler Tekirdağ için olsun" dedi.

"5 milyon liralık jeneratör yatırımı gerçekleşti"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın ardından konuşan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise TESKİ bünyesindeki arıtma, içme suyu arıtma, terfi merkezleri ve su kuyuları gibi tesislerin elektrik enerjisine bağlı tesisler olduğunu belirterek "TREDAŞ’ın yapmış olduğu düzenli veya düzensiz elektrik kesintilerinden TESKİ olarak olumsuz etkileniyoruz. Biz bunlarla mücadele etmek ve işi koordine etmek için TESKİ bünyesinde Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü adı ile özel bir şube müdürlüğü kurduk. TREDAŞ’tan bizzat ben elektrik kesintilerinden haberdar olmak istediğimizi ilettim. Eskiye göre daha iyi durumda olmamıza rağmen çoğunlukla haberimiz olmuyor. Bu durumda bizim birçok yerde pompalarımız duruyor ve su kesintileri meydana geliyor. Örneğin Çorlu’da 5 saat elektrik kesintisi yaşandığında bu bize 10 saat elektrik kesintisi olarak yaşanabiliyor. Biz de TESKİ olarak etap etap en problemli yerlere jeneratör ihtiyaçlarını gideriyoruz. Şu ana kadar 3 yerde ihale yaptık ve jeneratör sayımız 105’i geçti. Bu yatırım 5 milyonun üzerindedir. Elektrik kesintisi ile ilgili en fazla problem yaşadığımız Çorlu ilçemizde bu sene bir pilot proje uyguladık. 23 noktaya jeneratör koyarak bireysel sorunlar dışında su kesintisi sorununu büyük oranda çözdük. Önemli tesislerimizin çoğuna jeneratörlerimiz koyuldu. Şimdi 4. etap projemizi gerçekleştiriyoruz. Böylece daha kırsal bölgelere gireceğiz. Yağışlar nedeniyle bu yıl olağanüstü bir dönem yaşanıyor. Belki de son 50 yılın en fazla yağışını aldık. Küresel ısınma nedeni ile yağışlar hızlı ve ani yağışlar olarak kendini gösteriyor. Türkiye’nin hangi iline bakarsanız bakın yağmurlar nedeniyle sıkıntı yaşanıyor.

Süleymanpaşa’da iki tane önemli hattımız var. Birincisi 1970’lerde yapılan Sarılar Hattı, diğeri de 1990’larda yapılan Aşağısevindikli Hattı. Biz Sarılar Hattı’ndan saniyede 250 litre/saniye su elde ediyoruz. Bu hattan Hürriyet Mahallesi ve TOKİ Konutları bölgesine su veriyoruz. Aşağısevindikli Hattı’ndan da 430litre/saniye su alıyoruz. Buradan da Süleymanpaşa’nın yüzde 60’ı yararlanıyor. Naip Barajı İçme Suyu Hattını devreye aldık ve Naip Barajından 300 litre/saniye su veriyoruz. Bu sayede Aşağısevindikli Barajının yükü hafifledi. Bu hatlarda meydana gelen sorunlar ister istemez durumu etkiliyor. Sarılar ve Aşağısevindikli hatları eski olduğu için de tamiri sorun yaratıyor. Bunları neden değiştirmediğimize yönelik bir soru gelebilir. Bunların çalışmasına başladık. Örneğin; Sarılar Hattı’nın en sıkıntılı bölgesi olan 1. Etabı’nda 5 kilometrelik alanını yeni borularla yeniledik. Bizim yaptığımız plan dahilinde Süleymanpaşa’nın içme suyu hattının çok eski olduğu mahallelerin kanalizasyonları yapılırken içme suyu hattının da değişmesine karar verdik. Süleymanpaşa merkezde şu ana kadar 130 kilometreye yakın içme suyu hattı değişti. Bu hatlar mahalle mahalle devreye alınıyor. Devreye alındıkça da bizim arıza sorunumuz azalıyor. Şimdi sırada Sarılar İshale hattı var. Kaynak temini konusunda İller Bankası ile görüşmemiz var. En kısa zamanda yapacağız. Aşağısevindikli hattı nispeten daha iyi bir hat. Bu iki hat arasındaki bağlantıyı bitirdik. Böylece Sarılar’da bir sıkıntı olduğunda Aşağısevindikli’den ya da tersi durumu söz konusu oldu. Süleymanpaşa’da sorun yaşandığı gün Sarılar’da elektrik trafomuz yandı. TREDAŞ habersiz elektrik kesintisi yaptı. Bundan dolayı bir süre su veremedik. Bu durumları yaşamamak için jeneratör yatırımlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Derelerin ıslah çalışmaları devam ediyor

Programda Şafak Başa’nın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, dere ıslahları konusunda bilgi vererek, "Çorlu’da Dutluk Deresi meclisten aldığımız destekle TESKİ tarafından yapılıyor, bedeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Şarköy’de iki tane derenin ıslahını tamamladık. Kapaklı’da Karagöz Deresinin ıslahı bitti sayılır, çevre düzenlemesine geçiyoruz. Süleymanpaşa’da Ruşen Güneş Sokak’ta da üstü kapatılmış bir derenin ıslahı yapıyoruz. Sırf dere temizliği için ekskavatör aldık. Bu da en son Göçerler’deki dereyi temizledi. DSİ ile de mümkün olduğu kadar koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz. Dere Islahlarında Büyükşehir de yapsa, DSİ de yapsa kamulaştırmanın maliyetini Büyükşehir Belediyesi ödüyor. Çerkezköy’ün içerisindeki Çorlu Deresi Muratlı’ya kadar devam ediyor. 35 milyon lira kamulaştırma bedeli çıktı. Bizim çalışmalarımız sonucunda Çerkezköy’ün içinde olan kısmını 2,5 milyon civarında bir kamulaştırma olduğunu tespit ettik. Meclisimizde kararımızı alarak kamulaştırmaya başladık. Büyükşehir Belediyesi olarak yağış anında tıkanmaya neden olan menfezlerin de yenilenmesine yönelik çalışmalarımız var.” ifadelerini kullandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin il genelinde sürdürdüğü faaliyet ve yatırımlarla ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunulan Kahvaltı Programında basın mensuplarının soruları üzerine Tekirdağ genelinde kurulan ulaşım ağı, çeşitli ilçelerde gerçekleştirilen meydan projeleri ve sürdürülen altyapı yatırımları hakkında da bilgi verildi. Program, basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasının ardından son buldu.