Başkan Albayrak ’Başkanlık Sistemi ve Anayasa Tuzağı’ paneline katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürkçü Düşünce Derneği Tekirdağ Şubesinin düzenlediği ’Başkanlık Sistemi ve Anayasa Tuzağı’ adlı panele katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Tekirdağ Şubesinin düzenlediği bir dizi programlar için Tekirdağ’a gelen Emekli Yargıç ve Başsavcı Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu, beraberindeki heyetle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Albayrak, Emekli Yargıç ve Başsavcı Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu’nu Tekirdağ’da görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Kendilerine gösterilen sıcak ilgiye teşekkür eden Eminağaoğlu da Başkan Albayrak’a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Albayrak ve Eminağaoğlu, daha sonra Yılmaz İçöz Sahnesinde düzenlenen konferansa katıldı. Panele konuşmacı olarak katılan Emekli Yargıç ve Başsavcı Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu Başkanlık Sistemi ve Anayasa ile ilgili bilgiler vererek soruları cevaplandırdı.