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23 Haziran 2017 11:12

Başkan Albayrak: “Bayramlarda bizi birbirimize bağlayan manevi duyguları en güzel şekilde yaşarız”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Bayramlarda bizi birbirimize bağlayan manevi duyguları en güzel şekilde yaşarız” dedi.

Başkan Albayrak: “Bayramlarda bizi birbirimize bağlayan manevi duyguları en güzel şekilde yaşarız”

23 Haziran 2017 11:12


Başkan Kadir Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında. “Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını en yoğun şekilde yaşadığımız Ramazan Bayramı’na halkımızla birlikte ermiş bulunuyoruz. Kültürümüzde ve geleneklerimizde çok önemli bir yeri olan Ramazan bayramı, çocukluğumuzdan beri hepimizin hatıralarında önemli bir yere sahiptir. Büyük bir heyecanla uyandığımız bayram sabahından başlayarak büyüklerimizin ellerini öper, yakınlarımızla, komşularımızla ve tanıdığımızla bayramlaşır, çocukları sevindirir ve bizi birbirimize bağlayan manevi duyguları en güzel şekilde yaşarız. Barışa ve huzura hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde, başta Tekirdağlı hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten duygularımla kutluyor ve bu mübarek bayramın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kulandı.




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