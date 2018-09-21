Başkan Albayrak ‘Birlik Günü' etkinliğine katıldı

A.Ş. tarafından düzenlenen Birlik Günü'nde, kooperatif başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Hayrabolu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen Birlik Günü etkinliğinde Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, Birlik Yem Fabrikası Genel Müdürü Ali Osman Yaşar, ilçe mahalle muhtarları ve kooperatif başkanları da yer aldı.

“Tekirdağ, tarım ve hayvancılığın başkentidir”

Başkan Kadir Albayrak etkinlikte yaptığı konuşmada Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin başkenti olduğunu belirterek, “Trakya Bölgesi'ndeki hayvancılığın ne kadar önemli olduğu, Türkiye'nin et yemekten korktuğu bu günlerde daha iyi anlaşılıyor. Tarım ve hayvancılık, bizim ana vizyonlarımızdan bir tanesi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği mera ıslah projesi, kaba yem bitkisi dağıtımı gibi projeler tarım ve hayvancılığa verdiğimiz önemin göstergesidir. Biz, Birlik Yem Fabrikası'nı alır ve işletirken asla kâr amacı gütmedik. Türkiye'de üretilen ayçiçeği ve buğday gibi bitkilerin büyük bir oranını Tekirdağ karşılıyor. Aynı zamanda bölgemiz hayvan hastalığından ari bölge. Böyle bir bölgenin çok iyi desteklenmesi gerekiyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa desteği önümüzdeki dönemlerde de sürecektir. Ben bütün güzelliklerin Tekirdağ ve Türkiye için olmasını diliyorum” dedi.

Birlik Günü Etkinliği, yapılan konuşmaların ardından şirket ile ilgili bilgilendirme sunumu ve soruların cevaplandırılması ile son buldu.