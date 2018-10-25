Başkan Albayrak Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki çalışmalarını inceledi

İlk olarak Çorlu ilçesini ziyaret eden Başkan Albayrak, burada Cumhuriyet Bulvarı ve İsmet Paşa Bulvarında devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Daha sonra Zübeyde Hanım Parkı 2. Etap çalışmalarını da inceleyen Başkan Albayrak, çalışmalarda gelinen son durum hakkında teknik personelden bilgi aldı. Çalışmaların sorunsuz bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Albayrak, "Üstyapı çalışmalarımızda sona yaklaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park ve yeşil alan çalışmalarımızda halihazırda devam ediyor. Oyun grupları ve spor alanları ile Çorlu rahat nefes alacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Çorlu ilçesinin ardından Çerkezköy ilçesini ziyaret eden Başkan Albayrak, burada ilk olarak Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan Çorlu Caddesi, Eren Caddesi ve Millet Caddesi'nde tamamlanan silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) yol çalışmalarını inceledi. Daha sonra Cengiz Topel Caddesi'ndeki sıcak asfalt serim çalışmasını ve Namık Kemal Bulvarındaki tretuvar çalışmalarını inceleyen Başkan Albayrak, çalışmalarda görevli personele iyi çalışmalar diledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kent Park 2. Etap çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Albayrak, "Yeşil alanlar Çerkezköy ilçemiz için çok önemli. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmek adına gayret gösteriyoruz. Kent Park tüm Çerkezköylü vatandaşlarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara bilgi verdi

Daha sonra Kapaklı ilçesine geçen Başkan Albayrak, Çeken Caddesi'nde uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını ve ilçeye bağlı Bahçeağıl ve Uzunhacı mahalleleri arasında uygulanan kireç stabilizasyonu ile silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını inceledi. Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Albayrak, vatandaşlarla da bir araya gelerek çalışmalardaki son durum hakkında bilgi verdi.

Son olarak Saray ilçesini ziyaret eden Başkan Albayrak, burada Vize Caddesi ile Murat Giray Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan üstyapı çalışmalarını inceledi. Saray ilçesine bağlı Karabürçek ve Yuvalı mahalleleri arasında uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton çalışmalarını da inceleyen Başkan Albayrak, devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini verdi. Karabürçek Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Albayrak, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Her şey Tekirdağ için

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Albayrak, "Tekirdağ'ın dört bir yanında, aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görev süremizin başından bu yana daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Tekirdağ için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Halkımızın bize verdiği yetkiyi son ana dek en verimli şekilde kullanabilmek için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her şey Tekirdağ için. Yapılan hizmet ve yatırımlar tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

İncelemeler esnasında Başkan Kadir Albayrak'a, Büyükşehir Beledisi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil de eşlik etti.