Başkan Albayrak, Büyükşehir çalışanlarının yeni yılını kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 2016 yılının son gününde belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Yılmaz İçöz Sahnesinde gerçekleştirilen yeni yıl kutlama programında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına hitap eden Başkan Albayrak, "Dolu dolu bir 2016 yılını geride bıraktık. Ama 2017 yılı daha da yoğun geçecek. 2017 yılı Tekirdağ için hizmette atılım yılı olacak. Büyükşehir Belediyesinin başarısı sizlerin başarısıdır. Vatandaşlarımıza karşı her zaman güler yüzlü olacağız. Vatandaş her zaman haklıdır, haksız olsa bile haklıdır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi büyük bir ailedir. Bu ailenin birer mensubu olarak sizlerin 2017 yılında da görevinizi layıkıyla yapacağınızdan kuşkum yok. 2017 yılının başta ülkemize, sonra Tekirdağımıza, vatandaşlarımıza ve büyükşehir ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmeniz dileğiyle yeni yılını kutluyorum" dedi.

Başkan Albayrak konuşmasının ardından büyükşehir çalışanları ile tek tek tokalaşarak yeni yıllarını kutladı. Yeni yıl kutlama programında Genel Serketer Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Zeki Gürcün ve Fatih Ünsal ile Daire Başkanları da hazır bulundu.