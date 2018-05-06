Başkan Albayrak, çalışmaları yerinde inceledi

Kumbağ Mahallesi’nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden sahil düzenleme, altyapı ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kadir Albayrak, daha sonra Barbaros Mahallesi’nde yapılan RCC Silindirle Sıkıştırılmış Beton Asfalt çalışmalarını inceledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil’in de bulunduğu incelemelerde, Namık Kemal Mahallesi’nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Albayrak, çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi aldı.