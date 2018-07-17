Başkan Albayrak, ÇEKÜL temsilcilerini ağırladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekirdağ’ın tarihsel ve kültürel yapılarının korunması amacıyla yürütülen Miras Atölyesi 1 ve 2 projelerinin değerlendirildiği ziyarette, Tekirdağ’ın kültürel anlamda çok önemli bir kent olduğuna vurgu yapıldı. Ziyaretin ardından ÇEKÜL üyeleri, misafirperverliği dolayısıyla Başkan Kadir Albayrak’a teşekkür ederken, Başkan Albayrak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek vakıf üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

ÇEKÜL üyeleri, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Süleymanpaşa ilçesinin Ertuğrul Mahallesi ve Şarköy ilçesinin Uçmakdere ile Gaziköy Mahallelerinde yürütülen Miras Atölyesi 1 ve 2 projelerini de yerinde inceleyecek.