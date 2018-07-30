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30 Temmuz 2018 10:26

Başkan Albayrak çiftlerin nikahını kıydı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Elif, Sefa ve Büşra, Sinan çiftinin nikahlarını kıyarak çiftlere mutluluklar diledi.

Başkan Albayrak çiftlerin nikahını kıydı

30 Temmuz 2018 10:26


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Bilsem Müdürü Ferruh Topuz’un kızı Elif Topuz ve Sefa Keleş çiftinin nikahını kıydı.


Köşk Restoranda gerçekleşen nikah töreninde Başkan Kadir Albayrak, nikah töreni sonrasında genç çifte bir ömür boyu mutluluk dilerken, ailelerine de hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Başkan Albayrak, Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Büşra Arıcı ve Sinan Ertekin çiftinin nikahını da kıydı. Kurdela Düğün Etkinlik ve Toplantı Merkezi’nde düzenlenen törende Başkan Albayrak, nikah töreni sonrasında genç çifte bir ömür boyu mutluluk dilerken, ailelerine de hayırlı olsun temennisinde bulundu.




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