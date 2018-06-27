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27 Haziran 2018 13:51

Başkan Albayrak Çorlu’da Büyükşehir Belediyesi şube müdürlüklerini ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi şube müdürlüklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında daire başkanlarından bilgi aldı.

Başkan Albayrak Çorlu’da Büyükşehir Belediyesi şube müdürlüklerini ziyaret etti

27 Haziran 2018 13:51


Çorlu ve Ergene ilçesinde bir dizi ziyarette bulunan Başkan Kadir Albayrak, Çorlu İtfaiye Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek ekiplerin ilçe genelindeki faaliyetleri, çalışma sistemi ve personel yapısı hakkında İtfaiye Dairesi Başkanı Emin Pehlivan’dan bilgi aldı. İtfaiye istasyonunda incelemelerde de bulunan Başkan Kadir Albayrak, görevli personele iyi çalışmalar diledi.


Daha sonra Çorlu Mezarlıklar Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün Çorlu genelindeki faaliyetleri hakkında Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Deniz Bozdoğan’dan bilgi aldı.


Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetiminde bulunan Asri, Havuzlar ve Emlak Konutları Mezarlıklarını da inceleyen Başkan Albayrak, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek faaliyetler hakkında bilgi aldı.


Mezarlıkların ardından Çorlu Mezbahasını ziyaret eden Başkan Albayrak, burada da birtakım incelemelerde bulundu ve mezbahanın çalışma sistemi hakkında Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Deniz Bozdoğan’dan bilgiler aldı.




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