Başkan Albayrak, Çorlu’da hizmetlerini anlattı

Çorlu’da düzenlenen basın toplantısında, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı, partililer ve ilçede görev yapan basın mensupları yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekirdağ’ın yerel gündeminin de değerlendirildiği toplantıda, katılımcılar gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İlin nüfus artışından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 11 ilçeye 11 okul yaptı. Çok da önemli değil diyorlar. Büyükşehir Belediyemiz 100’den fazla okulda, bakım onarım, mantolama, doğalgaz dönüşümü ve malzeme yardımı yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin asli görevi değil. En son 28 tane ilkokulumuzun içme suyu depolarını yeniledik. Asli görevimiz mi? Değil, ama vicdani görevimizdir. Bizim bu ihtiyaçlara duyarsız mı kalmamız gerekiyordu? Bu ihtiyaçlara duyarsız kalamayız. Ayrıca 100’den fazla camiye yardım yaptık. Her türlü yardımı yaptık. Tekirdağ’da ciddi anlamda günün şartlarına uygun Cemevi ihtiyacı vardı. Şarköy ve Muratlı ilçelerimizde Cemevi yapıyoruz. Asli görevimiz ya da değil, vatandaşın ihtiyacı varsa, bizim asli görevimizdir. Tekirdağ’da şu anda yıllık su tüketimi yaklaşık 60 milyon metreküp. Yüzde 90’ı 420 tane kuyudan, yer altından çekiliyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi diğer büyükşehir belediyeleri gibi yüzey suyu, baraj suyu kullanmıyor. Çokal Barajı devletin barajı. Biz oradan tonu 1 liraya su alıyoruz, köylere 25 kuruşa satıyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman Büyükşehir Belediyesi olarak ilk meclis toplantımızın ikinci oturumunda tek fiyat kapsamında su fiyatını belirlerken Büyükşehir Belediye Meclisi oy birliği ile karar aldı. Tüm meclis üyelerimiz evet dedi. Daha sonra su fiyatlarını açıkladığımızda itiraz ettiler. 2018 yılı itibari ile faturamızı da yeniledik. Üç bölümlük faturanın ilk bölümü TESKi’nin aldığı bölüm. Hemen altında yasal olarak alınması gerek bölüm olan ilçe belediyesi katı atık bedeli var. Onun altında da Büyükşehir Belediyesi çöp imha bedeli var. Daha sonra çevre temizlik vergisi var. Biz birinci bölümdekini alıyoruz. Faturadaki diğer bölümler olmazsa vatandaşlar belediyeye üç kere gelmek zorunda kalacak. Bu konu ile ilgili her ilgili `Yerel yönetimler halka hesap veriyor’ isimli toplantılar düzenleyeceğiz" dedi.

Başkan Albayrak, yeni inşa edilen hizmet binası ile ilgili sorulan sorulara, "Biz sıradan bir bina inşa etmiyoruz. 100 bin metrekarelik bir yer yapıyoruz. Altında otoparkı olan bir yer yapıyoruz. Bomboş bir araziye yeni bir yerleşim yeri yapıyoruz. Yan yolları, çevre düzenlemesi, park ve etkinlik alanları ile bir kompleksten bahsediyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak beş ayrı binada hizmet veriyoruz. Tüm birimlerimizi oraya taşıyacağız. Böyle bir hizmet binasına ihtiyaç vardı" şeklinde cevap verdi. Toplantı soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.