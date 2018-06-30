Başkan Albayrak Çorlu’daki oda ve STK başkanlarıyla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren odalar ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kadir Albayrak, Çorlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Turna, Madeni Eşya ve Elektrikli Aletler Odası Başkanı Rüstem Duman, Kahveciler Odası Başkanı Yıldız Filiz, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Coşkun Tokgöz, Bakkallar, Manavlar, Sebzeciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Yusuf Gümüş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah Baş, Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Enver Şengelir’i ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin Çorlu ilçesinde hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Odaların çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Albayrak, oda başkanlarına faaliyetlerinde başarılar diledi.