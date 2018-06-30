Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 11:14

Başkan Albayrak Çorlu’daki oda ve STK başkanlarıyla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu’da bulunan oda ve sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Albayrak Çorlu’daki oda ve STK başkanlarıyla bir araya geldi

30 Haziran 2018 11:14


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren odalar ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.


Başkan Kadir Albayrak, Çorlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Turna, Madeni Eşya ve Elektrikli Aletler Odası Başkanı Rüstem Duman, Kahveciler Odası Başkanı Yıldız Filiz, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Coşkun Tokgöz, Bakkallar, Manavlar, Sebzeciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Yusuf Gümüş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah Baş, Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Enver Şengelir’i ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin Çorlu ilçesinde hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Odaların çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Albayrak, oda başkanlarına faaliyetlerinde başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç