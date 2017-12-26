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26 Aralık 2017 09:46

Başkan Albayrak DİSK-Tüm Emekliler Sendikası Tekirdağ Şubesi’nin açılış törenine katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, DİSK-Tüm Emekliler Sendikası Tekirdağ Şubesi’nin açılış törenine katıldı.

Başkan Albayrak DİSK-Tüm Emekliler Sendikası Tekirdağ Şubesi’nin açılış törenine katıldı

26 Aralık 2017 09:46


Yılmaz Spor Kulübü Çay Bahçesinde düzenlenen açılış törenine Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Veli Beysülen, Tüm Emekliler Sendikası Tekirdağ Şubesi Başkanı Hayrullah İşgören, Emekli-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Av. Haşim Korkmaz, DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Salim Şen, sendika üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Biz her boyutta örgütlü güçten yanayız. Biz insanların örgütlü güçleriyle birlikte, sadece ücret için değil, iş yerinin gelişimi için, toplumun gelişimi için mücadele etmesine inandık. Burada en büyük görev işçi sendikasındaki arkadaşlara düşüyor" dedi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. DİSK sendikasının bütün çalışanlarını bir kez daha kutluyorum. Adındaki devrimcilik kelimesi bizim ruhumuzda var. Bu ruhu bize aşılayan Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu duygu ve düşüncelerle şubemizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.




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