Başkan Albayrak, Emiryakup Mahallesi’ndeki sahur programına katıldı

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, Emiryakup Mahalle Muhtarı Kerim Uğur, basın mensupları ve sayıda mahalle sakininin katıldığı sahur programına katılan Başkan Albayrak, "Mübarek Ramazan ayımız dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizce 17 köyümüzde düzenlenen sahur programında vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu sabah Hayrabolu ilçemize bağlı Emiryakup Mahallemizde, vatandaşlarımızla birlikteyiz. Ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve güzellik getirmesiyle, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.

Başkan Albayrak, sahur programı sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek kendilerine Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Emiryakuplu vatandaşlar da Başkan Albayrak’a Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.