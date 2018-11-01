Başkan Albayrak Ergene'nin kurtuluş günü etkinliklerine katıldı

yıldönümü kapsamında düzenlenen kutlama programına katıldı.

Ergene Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ergene Kaymakam Vekili Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama töreni, yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler, halk oyunları ve müzik dinletisi ile son buldu.