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Başkan Albayrak, Güneş Sokak'ta incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde çalışmalarında sona gelinen Ruşen Güneş Sokak’ta incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde çalışmalarında sona gelinen Ruşen Güneş Sokak'ta incelemelerde bulundu.


Başkan Kadir Albayrak, Ruşen Güneş Sokak'ta tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Albayrak, “Ruşen Güneş Sokak'taki çalışmalarımızın sonuna yaklaştık. Yeni bulvarımız tüm esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Ruşen Güneş Sokak'ta başlattığı çalışmalar neticesinde 700 metre menfez imalatı, bin 600 metrekare parke taşı, bin 200 metre bordür, 200 adet sınır eleman taşı, 700 metre kanalizasyon hattı, 15 bin metrekare dolgu, 10 bin ton alt temel ve temel dolgusu, 3 bin ton binder asfaltı imalatı tamamlandı. Yaklaşık bin 500 ton aşınma asfaltı ve bin metrekare kaldırım çalışmalarında ise sona gelindi. Ruşen Güneş Sokak, çalışmaların bitmesi ile birlikte yepyeni görüntüsü ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

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