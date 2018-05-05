Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hıdırellez Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Hıdırellez’e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi

Başkan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hızır ve İlyas peygamberlerin, yeryüzünde kavuştukları bu güzel ve anlamlı gün, içimizdeki doğa sevgisini arttırırken bahar mevsiminin güneşli ve güzel günlerinin gelişini de müjdelemektedir. İnanç ve geleneklerimizde önemli bir yeri olan Hıdırellez Günü’nde kırlara ve yeşilliklere gidilerek çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilir ve iyi dileklerle dualar edilir. Sevgi, kardeşlik ve yardımlaşmanın günü olan Hıdırellez, insanları ortak değerler etrafında birleştirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, baharın ve güzel günlerin müjdecisi olan Hıdırellez Günü’nün sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum."