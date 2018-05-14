Başkan Albayrak: “Hizmetlerimiz artarak devam edecektir”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen törenlere katıldı. İlk olarak Süleymanpaşa’daki programa katılan Başkan Albayrak, çiftçilere bol ve bereketli bir yıl geçirmeleri dileklerinde bulundu. Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Albayrak, daha sonra Çorlu ilçe merkezindeki Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı. Burada çiftçilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Albayrak, “Tekirdağ, tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin başkentidir. Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Muratlı ve Saray ilçelerimiz çok önemli tarım bölgeleri. Ülke tarımında Tekirdağ çok önemli bir yer tutuyor. Başlıca besin kaynaklarımızın önemli bir kısmı burada yetiştiriliyor. Tarım ve hayvancılık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin beş ana vizyonu arasındadır. Türkiye’de dekar başına buğday üretimi 280 kilogram iken, Tekirdağ’da 610 kilogramdır. Böylesine verimli topraklara sahip bir bölgede tarımsal üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize ve hayvancılarımıza yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdik. Çok sayıda bitki tohumu dağıtarak bölgedeki üretim çeşitliliğini artırdık. Büyük bir alanda mera ıslahı gerçekleştirdik. Hayvancılığın geliştirilmesi açısından önemli projeleri hayata geçirdik. Manda, koç ve arı kovanları dağıttık hayvancı arkadaşlarımıza. Önümüzdeki dönemde bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Törenlere Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Sarıkoca, eski Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç, eski Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Ahmet İstanbulluoğlu, Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.