Başkan Albayrak ilçelerde devam eden çalışmaları inceledi

İlk olarak yapım çalışmaları devam eden Muratlı Yarı Olimpik Havuzunda incelemelerde bulunan Başkan Kadir Albayrak, teknik personelden bilgi aldı. Çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve fiziki gerçekleşmenin büyük oranda tamamlandığını ifade eden Başkan Albayrak, Muratlı ilçesinin kısa süre içerisinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna kavuşacağını ifade etti.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun ardından önümüzdeki hafta açılışı gerçekleştirilecek olan Muratlı Sosyo Kültürel Tesiste incelemelerde bulunan Başkan Albayrak, "Sosyal belediyeciliğin örneği olarak inşa ettiğimiz Muratlı Sosyo Kültürel Tesisimizi tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Albayrak, Çorlu Çırak Bayırı ve Ergene Edirne Caddesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kadir Albayrak, "Çorlu Çırak Bayırı ve Ergene Edirne Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Caddenin 1’inci bölümü olan Çorlu-Ergene istikameti Ramazan Bayramına kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Vatandaşlarımıza sabır ve hoşgörülerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.