Başkan Albayrak: “İlköğretim haftası kutlu olsun”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak İlköğretim haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Albayrak Mesajında, “Eğitim ve öğretim yılının ilk haftasını, her yıl İlköğretim Haftası olarak kutluyoruz. Eğitim, ailede başlayan, okul yıllarında yoğunlaşan ve hayat boyunca devam eden bir süreçtir. İnsanlar okulda okuma yazmanın ötesinde hayatı öğrenir, yeni arkadaşlar edinir, sosyalleşir, meslek sahibi olur ve topluma yararlı bireyler haline gelirler. Bilinçli, çalışkan ve üretken bireyler sağlıklı toplumun temelidir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 'En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur' sözleriyle eğitimin önemine vurgu yapmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak Ata'mızın çizdiği yolda eğitime büyük önem veriyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 11 ilçemize 11 okul inşa ettik. Geride bıraktığımız 4,5 yılda eğitime en büyük desteği veren yerel yönetim kurumu olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, okullarımızda en iyi şekilde eğitim görerek ülkemize faydalı bireyler haline gelmesi en büyük hedefimizdir. Bu düşüncelerle İlköğretim Haftasını kutluyor, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.