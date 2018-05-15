Başkan Albayrak, İsrail’i kınadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, bütün dünyayı hiçe sayarak hukuksuz bir şekilde, tüm semavi dinlerin kutsal şehri olan Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıması ve İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması onlarca kişinin ölümüne, binlerce insanın yaralanmasına neden olduğunu belirten Kadir Albayrak konuşmasının devamında, “Kudüs’te, Büyükelçiliğe dönüştürülen Başkonsolosluk binasında ABD ve İsrail devletlerinin yönetici ve temsilcileri tarafından coşkulu kutlamalar yapılırken, Gazze’de demokratik ve barışçıl yöntemlerle bu uygulamayı protesto eden Filistinli göstericilere, İsrail askeri güçleri tarafından ateş açılmış ve an itibariyle 58 kişi yaşamını yitirmiş, 2 bin 270 kişi yaralanmıştır. Yaşanan olay acımasızca gerçekleştirilmiş bir katliamdır. Demokrasi, Hümanizm ve insan haklarını savunduklarını iddia eden Batı ülkeleri, ne yazık ki bu katliama sessiz ve tepkisiz kalmışlardır. Yaşanan bu elim olay, demokrasinin merkezi olmakla övünen emperyalist ülkelerin dış politikalarında çifte standart uyguladıklarını ve ikiyüzlü davrandıklarını bir kez daha ortaya koymuştur. ABD’nin, İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması, tüm semavi dinlerin kutsal şehri olan bu kentin, tüm dünyada İsrail’in başkenti olarak tanınmasını sağlamaya ve işgali meşrulaştırmaya yönelik bir politikadır. 1948 yılında Filistin toprakları üzerinde kurulan İsrail Devleti, aradan geçen zaman içerisinde topraklarını ve hâkimiyet alanını aşamalı olarak genişletmiştir. Filistin’in varlığına tamamen son vermeyi ve bölgeyi Müslümanlardan arındırmayı hedefleyen İsrail, büyük bir insanlık suçu işlemektedir. Emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Mücadelesiyle, ezilen tüm halklara örnek olan Yüce Türk Milletinin evlatları olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine destek veriyoruz. Müslümanlar, Museviler ve Hristiyanların kutsal şehri olan Kudüs’ün, İsrail’in başkenti ilan edilmesi ve Filistin’de kanlı katliamlar gerçekleştirilmesi sadece Ortadoğu’da değil, tüm dünyada barışı tehdit etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Kudüs’ün İsrail’in başkenti haline getirilmesi yönündeki politikaları ve Filistin’de gerçekleştirilen acımasız katliamları şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.