Başkan Albayrak Kapaklı Belediyesi Meclis Toplantısına katıldı

Kapaklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Albayrak’ın yanı sıra Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ve Kapaklı Belediyesi meclis üyeleri katıldı. Başkan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Kapaklı’da ve diğer ilçelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilgili bilgi verdi.

Başkan Albayrak, 2017 yılında tüm meclis üyeleriyle beraber Kapaklı ve Tekirdağ genelinde güzel hizmetler yaptıklarını, bu hizmetlerin 2018 yılında da artarak devam edeceğini müjdeledi.