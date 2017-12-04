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04 Aralık 2017 16:48

Başkan Albayrak Kapaklı Belediyesi Meclis Toplantısına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı Belediyesi’nin 2017 yılının son Meclis toplantısına katıldı.

Başkan Albayrak Kapaklı Belediyesi Meclis Toplantısına katıldı

04 Aralık 2017 16:48


Kapaklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Albayrak’ın yanı sıra Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ve Kapaklı Belediyesi meclis üyeleri katıldı. Başkan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Kapaklı’da ve diğer ilçelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilgili bilgi verdi.


Başkan Albayrak, 2017 yılında tüm meclis üyeleriyle beraber Kapaklı ve Tekirdağ genelinde güzel hizmetler yaptıklarını, bu hizmetlerin 2018 yılında da artarak devam edeceğini müjdeledi.




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